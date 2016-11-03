WBA подтвердила болезнь скандального боксера Фьюри

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила диагноз британца Тайсона Фьюри, который ранее лишился чемпионских поясов по версиям WBA и WBO, сообщает Sport Arena.

"30 сентября Фьюри представил доклад от своего психолога, который подтвердил диагноз и отметил, что Тайсон не сможет выйти на ринг до февраля 2017 года", — говорится в заявлении WBA.

Читайте такжеУ Фьюри отобрали боксерскую лицензию и запретили выходить на рингКроме того, в организации отметили, что после возвращения на ринг Фьюри будет добавлен в рейтинг WBA и сходу сможет претендовать на титульный бой.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко и отобрал многочисленные пояса украинского боксера. С тех пор британец ни разу не вышел в ринг – он два раза срывал реванш с Кличко, а в октябре провалил допинг-тест на кокаин и заявил о своей депрессии.

В результате проверки на допинг, Фьюри потерял все чемпионские пояса и получил дисквалификацию.