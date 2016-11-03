WBA подтвердила болезнь скандального боксера Фьюри
Британский супертяжеловес после лечения сможет сразу же претендовать на чемпионский пояс WBA.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила диагноз британца Тайсона Фьюри, который ранее лишился чемпионских поясов по версиям WBA и WBO, сообщает Sport Arena.
"30 сентября Фьюри представил доклад от своего психолога, который подтвердил диагноз и отметил, что Тайсон не сможет выйти на ринг до февраля 2017 года", — говорится в заявлении WBA.
Читайте такжеУ Фьюри отобрали боксерскую лицензию и запретили выходить на рингКроме того, в организации отметили, что после возвращения на ринг Фьюри будет добавлен в рейтинг WBA и сходу сможет претендовать на титульный бой.
Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко и отобрал многочисленные пояса украинского боксера. С тех пор британец ни разу не вышел в ринг – он два раза срывал реванш с Кличко, а в октябре провалил допинг-тест на кокаин и заявил о своей депрессии.
В результате проверки на допинг, Фьюри потерял все чемпионские пояса и получил дисквалификацию.