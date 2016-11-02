WBA санкционировала "главный бой десятилетия" между Кличко и Джошуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) согласилась выставить свой пояс "суперчемпиона" на кон возможного боя между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа, сообщает ESPN.

Читайте такжеВладимир Кличко не собирается завершать боксерскую карьеруРанее экс-чемпион мира Кличко и чемпион мира по версии IBF Джошуа договаривались о поединке, который мог состояться 10 декабря. Однако сторона украинского боксера приостановила переговоры, желая, чтобы на кон поединка обязательно был выставлен пояс чемпиона мира по версии WBA.

Позже Кличко получил травму, из-за которой бой между ним и британцем теперь может состояться лишь весной, после того, как Джошуа проведет защиту своего титула IBF в бою против американца Эрика Молины 10 декабря.

Кроме того, WBA приняла решение, что в бое за "обычный" пояс Ассоциации встретятся австралиец Лукас Браун и американец Шеннон Бриггс.