Бой Кличко - Джошуа станет событием десятилетия - экс-чемпион мира Форман

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман считает, что поединок украинца Владимира Кличко с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа станет событием десятилетия в "королевском" дивизионе, сообщает Братство Кличко.

"Когда Джошуа встретится в ринге с Владимиром Кличко, это будет событием десятилетия. Мир будет ждать этого. Нет никакого другого боя, имеющего такое значение для бокса", — приводит слова Формана Evening News.

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Отметим, что бой Кличко — Джошуа может состояться весной следующего года в Британии. Команды боксеров продолжают ждать решения WBA относительно судьбы чемпионского титула этой организации.

Джордж Форман — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион 1968 года. Чемпион мира по версии WBC, 1973—1974; WBA, 1973—1974 и 1994; IBF, 1994—1995. «Боксёр года» по версии журнала «Ринг» (1973, 1976).