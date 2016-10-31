Ломаченко: Мне нужен год для подготовки к бою с Паккьяо

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (6-1, 4 КО) хотел бы провести бой с легендарным боксером Мэнни Паккьяо (58-6-2, 38 КО).

“Такая идея мне нравится, но сейчас я слишком мал для этого боя. Мне нужен примерно год, чтобы подготовиться к такому бою”, – сказал Ломаченко в интервью EsNews.

На данный момент украинец владеет титулом WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), в то время как Паккьяо последние несколько лет выступал в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).

По мнению известного промоутера Боба Арума, поединок между Ломаченко и Паккьяо может пройти в категории до 61,2 кг, поскольку филиппинец все еще способен выступать в таком весе.

Напомним, Василий Ломаченко проведет свой следующий бой 26 ноября против Николаса Уолтерса.