Кличко хочет драться сразу за несколько поясов чемпиона мира

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко надеется, что в его следующем поединке на кону будут стоять сразу несколько титулов, сообщает Boxing News со ссылкой на ESPN.

Украинец отметил, что его травма икроножной мышцы не является серьезной.

"Я здоров и буду готов драться с Джошуа или с кем-то другим, надеюсь, за много титулов уже скоро", - сказал Владимир Кличко.

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Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко проиграв все свои титулы чемпиона мира в ноябре 2015 года, уступив в бою британцу Тайсону Фьюри единогласным решением судей, по очкам.

В дальнейшем Фьюри дважды уклонился от боя-реванша. Его лишили титулов чемпиона. Кличко проведет свой следующий бой в 2017-м году.