Украинский боксер Беринчик встретится на ринге с испанцем по прозвищу "Яд"

Противником украинского боксера Дениса Беринчика (4-0, 3 КО) по его поединку 12 ноября на арене ТРЦ "Терминал" в Броварах станет испанец Хуан Окура (11-6-1, 4 КО) по прозвищу "Яд". Об этом сообщает ringside24.com.

Бой Беринчик - Окура пройдет в рамках вечера бокса компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.

29-летний испанец в своем активе имеет 18 поединков, 11 побед, 4 из которых одержал нокаутом. Предыдущий бой Окура провел в начале октября против россиянина Александра Подольского.

Для Дениса Беринчика это будет пятый бой на профи-ринге. В апреле Денис одержал победу над аргентинцем Эмилиано Мартином Гарсией (12-1, 10 КО) техническим нокаутом в четвертом раунде.