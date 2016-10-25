Бой Владимира Кличко против Джошуа может состояться следующей весной

Бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко против чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа может состояться весной 2017 года, пишет BoxingScene.com.

Ранее стороны вели переговоры о проведении боя 10 декабря 2016 года, но они были приостановлены из-за желания Кличко поставить на кон этого поединка чемпионский пояс WBA.

Читайте такжеВладимир Кличко получил травму и не выйдет на ринг в 2016 годуДо вчерашнего дня Кличко и Джошуа ждали решения WBA, однако вечером стало известно о травме украинца, которая означает, что этот бой в 2016 году точно не состоится, а Джошуа придется искать себе на 10 декабря другого соперника.

Тем не менее, стороны не отказываются от перспективы дальнейшей встречи на ринге. Если Джошуа 10 декабря защитит свой титул, то следующий бой ему предстоит провести в марте или апреле. Именно тогда соперником британца может стать Кличко.