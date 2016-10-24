Владимир Кличко получил травму и не выйдет на ринг в 2016 году

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко не сможет провести бой 10 декабря из-за травмы, сообщает ESPN.

Подробности травмы украинского боксера не известны, но один из источников издания сообщил, что у Кличко травма икроножной мышцы.

Читайте такжеВладимир Кличко: Надеюсь, до конца года снова стану чемпионом мираНапомним, ранее команда Владимира Кличко вела переговоры о проведении поединка с чемпионом по версии IBF британцем Энтони Джошуа и австралийцем Лукасом Брауном. В обоих случаях бой должен был состояться 10 декабря.

Отмечается, что, несмотря на травму Кличко, его команда продолжает вести переговоры о проведении боя с Джошуа в первой половине 2017 года.