Владимир Кличко: Надеюсь, до конца года снова стану чемпионом мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко еще не знает, когда и с кем проведет свой следующий бой. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", сообщает boxingnews.com.ua.

"Так уже получилось, что я снова стал челленджером - боксером, который будет стараться завоевать один из чемпионских поясов. Я не готов сказать, какой конкретно, поскольку контракт еще не подписан. Но, надеюсь, до конца этого года поединок за титул состоится, и я снова стану чемпионом", - сказал Кличко.

Читайте такжеWBA снова отложила решение по бою Кличко - Джошуа, переговоры с Брауном в тупикеНапомним, ранее команда Владимира Кличко вела переговоры о проведении поединка с чемпионом IBF Энтони Джошуа. Однако позже промоутеры украинца пожелали, чтобы на кону этого боя стоял также чемпионский пояс WBA, который стал вакантным после того, как от него отказался бывший владелец Тайсон Фьюри. Пока WBA не приняла соответствующее решение, переговоры приостановлены.

В случае, если ответ WBA будет отрицательным, Кличко попробует договориться о бое за этот пояс с австралийцем Лукасом Брауном. На данный момент Брауна не устраивает предлагаемый ему гонорар за поединок.

Также известно, что Владимир Кличко забронировал на 10 декабря арену в Гамбурге для проведения боя. Вместе с тем, если соперником украинца станет Энтони Джошуа, то бой, вероятно, пройдет в тот же день, но в "Манчестер-Арене".