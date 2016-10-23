Украинский тяжеловес Александр Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, в сентябре Усик выиграл бой у поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

Основную награду лучшего боксера года получил чемпион в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, победивший в объединительном бою чемпиона по версии WBC украинца Виктора Постола.