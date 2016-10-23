Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental
13:04, 23 октября 2016Бокс
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Украинский боксер получил престижную награду за успешно проведенный год.
Усик получил награду от WBO Intercontinental / К2
Украинский тяжеловес Александр Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Напомним, в сентябре Усик выиграл бой у поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе.
Основную награду лучшего боксера года получил чемпион в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, победивший в объединительном бою чемпиона по версии WBC украинца Виктора Постола.
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