Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental

13:04, 23 октября 2016
Бокс
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Украинский боксер получил престижную награду за успешно проведенный год.

Усик получил награду от WBO Intercontinental / К2

Украинский тяжеловес Александр Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, в сентябре Усик выиграл бой у поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

Основную награду лучшего боксера года получил чемпион в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, победивший в объединительном бою чемпиона по версии WBC украинца Виктора Постола.

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