WBA снова отложила решение по бою Кличко - Джошуа, переговоры с Брауном в тупике

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) снова отложила принятие решения относительно проведения боя между украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа. В то же время, австралиец Лукас Браун отказывается подписывать контракт на поединок с Кличко из-за маленького гонорара, сообщает Братство Кличко.

Если изначально в WBA обещали огласить решение по возможности санкционирования боя Кличко — Джошуа в четверг, а затем перенесли на пятницу, то теперь могут все же огласить в субботу, сообщает ESPN.

Напомним, возвращение Владимира Кличко в ринг должно состояться 10 декабря. Если WBA санкционирует бой с Джошуа, этот поединок может состояться в Манчестере, если нет — Кличко сразиться в Гамбурге с другим соперником среди которых, на сегодняшний день, выделяется австралиец Лукас Браун.

В то же время, самого Брауна не устраивает предложенный гонорар в размере $1 миллиона долларов США за бой на территории соперника в Гамбурге (Германия).

Решение о том, с кем и где все-таки проведет бой Кличко должно быть принято в ближайшее время.