Паркер и Руис сразятся за вакантный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе

На очередном ежегодном конгрессе Всемирной боксерской организации (WBO) было принято решение о санкционировании боя между новозеландцем Джозефом Паркером (21-0, 18 КО) и мексиканцем Энди Руисом (29-0, 19 КО), как поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, сообщает Братство Кличко.



WBO отказалась от своей первоначальной идеи провести "турнир 4-х", но и не предложила Владимиру Кличко (2-й номер рейтинга) встретиться с Джозефом Паркером (1-й номер рейтинга). Бой Джозефа Паркера с Энди Руисом (3-й номер рейтинга) состоится 10 декабря в Новой Зеландии.



Напомним, что Джозеф Паркер также являлся обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Энтони Джошуа. Однако "молодой лев", как назвал недавно Паркера его промоутер Дин Лоунерган, принял решение драться за вакантный пояс WBO, а не проводить финансово более привлекательный бой с Джошуа за титул IBF.