Промоутер боксера Джошуа: "Кличко предпочел нам более легкий бой"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа разочарован решением украинского боксера Владимира Кличко отказаться от поединка с ним в пользу австралийца Лукаса Брауна. Об этом в интервью boxingscene.com рассказал промоутер британца Эдди Хирн.

"Думаю, Кличко предпочел нам более легкий бой за титул WBA", - заявил агент.

"Я не думаю, что он сейчас находится в положении, в котором его интересуют деньги. Лучший для него бой в финансовом плане был с Энтони Джошуа. Контакт на наш бой больше примерно на 5 миллионов долларов, чем на бои с Лукасом Брауном или Александром Устиновым, но разве это разница?", - добавил промоутер.

Напомним, ранее Кличко предпочел встретиться с австралийцем Лукасом Брауном, поскольку на кон этого боя можно поставить чемпионский пояс WBA, который украинец считает самым престижным.