Промоутер боксера Джошуа: "Кличко предпочел нам более легкий бой"
Британский чемпион мира разочарован отказом Владимира Кличко выйти на бой с ним.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа разочарован решением украинского боксера Владимира Кличко отказаться от поединка с ним в пользу австралийца Лукаса Брауна. Об этом в интервью boxingscene.com рассказал промоутер британца Эдди Хирн.
"Думаю, Кличко предпочел нам более легкий бой за титул WBA", - заявил агент.
"Я не думаю, что он сейчас находится в положении, в котором его интересуют деньги. Лучший для него бой в финансовом плане был с Энтони Джошуа. Контакт на наш бой больше примерно на 5 миллионов долларов, чем на бои с Лукасом Брауном или Александром Устиновым, но разве это разница?", - добавил промоутер.
Напомним, ранее Кличко предпочел встретиться с австралийцем Лукасом Брауном, поскольку на кон этого боя можно поставить чемпионский пояс WBA, который украинец считает самым престижным.