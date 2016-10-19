Промоутер боксера Джошуа: Постараемся уладить все вопросы по бою с Кличко до конца недели

Промоутер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что все вопросы по бою британца против Владимира Кличко будут решены до конца недели. Об этом сообщает Tribuna.com, ссылаясь на ringpolska.pl.

"У нас есть проблемы с титулом WBA, но мы постараемся их решить как можно быстрее. Не знаю, может Кличко не хочет драться с Джошуа, а может просто для него принципиально сражаться за титул WBA?

Не могу объяснить, почему все упирается в этот титул, но мы постараемся уладить все вопросы. Все должно проясниться до конца недели.

Сегодня я надел один из лучших своих костюмов, посмотрел в зеркало и сказал себе, что впереди много работы. Не паникуйте, мы сделаем свое дело и договоримся об этом бое, как и делаем это всегда", – сказал Хирн.

Напомним, ранее стало известно о том, что переговоры по бою Джошуа - Кличко были приостановлены до тех пор, пока WBA не выставит на кон этого поединка свой пояс.