Владимир Кличко в любом случае вернется на ринг 10 декабря

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вернется на боксерский ринг 10 декабря вне зависимости от того, станет ли британец Энтони Джошуа его соперником. Об этом сообщает boxingscene.com, ссылаясь на слова менеджера украинца Бернда Бенте.

На данный момент Джошуа, владеющий чемпионским поясом IBF, является главным кандидатом в соперники Кличко. Однако Владимир хочет, чтобы в этом поединке на кону также стоял пояс WBA. Соответственно, пока WBA медлит со своим решением, переговоры о проведении боя приостановлены.

Читайте такжеБой между Кличко и Джошуа может сорваться из-за медлительности WBA"Для Владимира очень важно, чтобы WBA санкционировала его бой. Он всегда очень лояльно относился к организациям WBO и WBA. Он дорожит чемпионскими поясами, поэтому на кону его следующей встречи должны стоять ремни с символикой WBA и IBO. <...> В любом случае, Кличко хочет успеть вернуться в этом году", — заявил Бенте.

Также отмечается, что у Кличко и Джошуа уже есть запасные варианты соперников на случай, если стороны не смогут договориться. У украинца это австралиец Лукас Браун и австралиец Фрес Окендо.

В то же время Бенте подчеркнул, что даже если сейчас Кличко и Джошуа не смогут договориться, то могут провести бой позже - например, следующим летом.