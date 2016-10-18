Бой между Кличко и Джошуа может сорваться из-за медлительности WBA

Бой между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко находится под угрозой срыва. Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, сообщает boxingscene.com.

По его словам, ранее стороны предварительно договорились, что поединок 10 декабря должен пройти в "Манчестер-Арене". Однако заминка в подтверждении боя связана с желанием Владимира Кличко драться не только за пояс IBF, но и за титул чемпиона мира по версии WBA, который недавно потерял другой британский боксер Тайсон Фьюри.

Обе стороны - и Кличко, и Джошуа - отправили в WBA бумаги, чтобы в этом бою ассоциация выставила на кон свой титул. Однако в WBA пока что не ответили.

Читайте такжеБукмекеры не считают Владимира Кличко фаворитом в бое против Джошуа"Владимир [Кличко] хочет, чтобы пояс WBA стоял на кону, и пока организация это не подтвердит, мы не можем двигаться дальше", - сказал Хирн в интервью Sky Sports.

"Мы ожидаем новостей в ближайшие дни, но в то же время я верю, что обе стороны рассматривают альтернативные варианты боя 10 декабря", - добавил промоутер.

Напомним, ранее Эдди Хирн заявлял, что соглашение о бое между Кличко и Джошуа должно быть подписано в понедельник-вторник.