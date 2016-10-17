Букмекеры не считают Владимира Кличко фаворитом в бое против Джошуа

10:44, 17 октября 2016
Бокс
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Поединок еще не согласован, но букмекерские конторы уже позволяют поклонникам бокса делать ставки на бой.

Reuters

Букмекерские конторы начали принимать ставки на бой между украинцем Владимиром Кличко и британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Котировки на поединок опубликовали ряд известных компаний.

Фаворитом боя считается 26-летний британец, на победу которого можно поставить с коэффициентами от 1,6 до 1,8. На успех 40-летнего Кличко принимаются ставки с коэффициентами от 2,0 до 2,3.

Читайте такжеГонорар за бой Кличко и Джошуа составит 30 миллионов фунтов - СМИНапомним, бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко еще не согласован, но ожидается, что окончательно о проведении поединка будет объявлено сегодня или завтра. По предварительной информации, встреча должна состояться 10 декабря в "Манчестер-Арене".

В бою, кроме пояса IBF, может быть разыгран титул чемпиона по версии WBA, от которого ранее отказался дисквалифицированный британский боксер Тайсон Фьюри.

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