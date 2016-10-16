Гонорар за бой Кличко и Джошуа составит 30 миллионов фунтов - СМИ
16:10, 16 октября 2016Бокс
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В ближайшие дни должно быть официально объявлено о проведении поединка между украинским и британским боксером.
Владимир Кличко / Reuters
Гонорар за бой чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко составит 30 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.
Ожидается, что о проведении боя 10 декабря будет объявлено в начале следующей недели.
Бой должен состояться на "Манчестер-Арене", где мог пройти отмененный поединок Кличко против Тайсона Фьюри. Приоритетным вариантом для проведения боя была О2 Арена в Лондоне, но на 10 и 17 декабря там запланированы концерты.
Ранее сообщалось, что большая часть переговоров между командами боксеров уже проделана, и стороны близки к заключению контракта на бой.
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