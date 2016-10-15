Промоутер Джошуа: Ситуация с боем против Кличко, возможно, прояснится в понедельник-вторник

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хэрн рассказал, на какой стадии находятся переговоры с командой украинца Владимира Кличко о поединке этих боксеров, сообщает Boxing News со ссылкой на интервью Хэрна iFL TV.

Ранее Хэрн говорил, что если до конца недели о бое не будет объявлено официально, значит, есть проблемы. Но он еще надеется организовать этот бой в 2016-м году:

“Я говорил, что если до конца недели контракт подписан не будет, значит, есть проблемы. Но для этих проблем есть причина: отказ Тайсона Фьюри от титулов открыл дорогу к поясам WBO, IBO и WBA. Теперь нужно все привести к одному знаменателю. Я хотел бы назвать вам дату, когда все будет известно, но… Возможно, в понедельник-вторник".

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"Я очень уверен сейчас, но еще много чего нужно согласовать - сначала этот бой должны санкционировать организации, потом утвердить, потом еще нам нужно согласовать арену, дату, телеканалы… Как только мы… Знаете, я не любитель что-то заявлять до того, как все будет согласовано”, - добавил Хэрн.

Как сообщал УНИАН, Фьюри дважды срывал бой-реванш за титулы чемпиона мира против Кличко, ссылаясь на травмы и общее состояние. После этого он отказался от своих титулов, а позднее был лишен лицензии боксера.

Разговоры о проведении боя Кличко - Джошуа идут уже на протяжении нескольких недель, начавшись сразу после второй отмены боя-реванша Кличко - Фьюри.