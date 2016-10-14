Промоутер Фьюри: "Тайсон все равно остается чемпионом мира"

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Мик Хеннесси прокомментировал добровольный отказ Фьюри от своих чемпионских поясов, сообщает boxingnews.com.ua.

“Тайсон все равно остается линейным (не потерявшим свой титул в бою) чемпионом мира. Чтобы достичь этого звания, ему пришлось победить наиболее доминантного чемпиона современной эры, и этого у него никому никогда не отнять.

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И хотя больно смотреть, как Тайсон отказывается от чемпионских поясов, ради которых он трудился всю свою жизнь, главная его цель сейчас — получить квалифицированную медицинскую помощь и при любви семьи и поддержке боксерского мира полностью восстановиться от депрессии”, — сказал Мик Хеннесси.

Как сообщал УНИАН, реванш Кличко Фьюри дважды срывался по вине британца. Сначала он якобы получил травму ноги, что не помешало ему посетить Евро — 2016 во Франции, а затем провалил допинг-тест, выявивший употребление кокаина.

Накануне Фьюри отказался от всех своих чемпионских титулов, а затем его лишили боксерской лицензии.