Фьюри официально отказался от двух чемпионских поясов

Тайсон Фьюри отказался от своих титулов по версиям WBO и WBA, чтобы заняться «восстановлением». Об этом говорится в его официальном заявлении, которое цитирует ВВС.

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«Сейчас я принимаю серьезный вызов в жизни. И я знаю, что смогу победить его так же, как Владимира Кличко. Я чувствую, что это единственный честный и правильный шаг по отношению к боксу», - заявил спортсмен.

«Я завоевал эти пояса в ринге и считаю, что они должны быть потеряны так же в ринге. Но сейчас я не могу их защитить. Потому я принял тяжелое решение официально отказаться от своих титулов», - добавил Фьюри.

Промоутер боксера отметил, что отказ от поясов поможет Фьюри спокойно и без лишнего давления восстановиться, чтобы потом вернуться и отбить вернуть все титулы, которых он заслуживает.

В 2010 году BBBoC уже отбирала боксерскую лицензию у Рикки Хаттона, который, как и Фьюри, попался на употреблении наркотиков.

Ранее Фьюри отказался от проведения боя-реванша с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября. В его команде заявили, что это связано с депрессией боксера.