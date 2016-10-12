Экс-абсолютный чемпион мира Льюис надеется, что Фьюри получит помощь и вернется в ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выразил надежду на то, что его соотечественник - пока еще действующий чемпион мира WBO/WBA/IBO Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) - получит всю необходимую помощь для преодоления своих душевных проблем и вернется в ринг, сообщает ringside24.

"Вне всякого сомнения, Фьюри нуждается в неотложной помощи, - уверен Льюис - и мы должны ему помочь. Он не знает поражений в ринг,е но сам себя побил вне ринга. Надеюсь, он не совершит большую ошибку. Ему нужно решать свои проблемы настолько быстро, насколько это возможно, шаг за шагом, и затем вернуться в ринг, чтобы защитить свои титулы".

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Напомним, что уже сегодня, 12 октября, Фьюри может быть лишен боксерской лицензии: в эту среду в Кардиффе (Уэльс) состоится заседание Британской федерации бокса, на котором будет решаться вопрос по проблемному бойцу, признавшему, что он употреблял кокаин, чтобы справиться с маниакально-депрессивным психозом (также известным как биполярное аффективное расстройство личности).

Как сообщал УНИАН, Тайсон Фьюри уже дважды срывал бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко. Фьюри победил Кличко в титульном бою в ноябре 2015 года по очкам единогласным решением судей.