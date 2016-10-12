Сегодня Фьюри может потерять боксерскую лицензию

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри сегодня может потерять боксерскую лицензию. Об этом сообщает boxingscene.com.

Это может случится после того, как Британский комитет по управлению боксом (BBBoC) рассмотрит дело Фьюри, который ранее сдал положительную допинг-пробу на кокаин.

Читайте такжеWBO готова забрать у Фьюри чемпионский пояс через 10 днейЕсли британец потеряет боксерскую лицензию, то вместе с ней потеряет свои чемпионские пояса, поскольку не сможет их защищать.

В 2010 году BBBoC уже отбирала боксерскую лицензию у Рикки Хаттона, который, как и Фьюри, попался на употреблении наркотиков.

Ранее Фьюри отказался от проведения боя-реванша с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября. В его команде заявили, что это связано с депрессией боксера.