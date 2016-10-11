Пуэрториканец Крус может стать соперником Ломаченко в бою за титул чемпиона мира

Пуэрториканский боксер второго полулегкого веса Орландо Крус (25-4-1, 13 КО) одержал победу нокаутом в седьмом раунде над мексиканцем Габино Котой (19-7-1, 17 КО) и еще на шаг приблизился к чемпионскому бою, сообщает Boxingnews.

Крус известен тем, что ранее открыто заявлял о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Следующим соперником Круса станет "временный" чемпион WBO во втором полулегком весе мексиканец Мигель Берчельт. Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO.

На данный момент поясом владеет украинец Василий Ломаченко, которому вскоре предстоит защита титула в поединке с Николасом Уолтерсом из Ямайки.