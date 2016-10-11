WBO готова забрать у Фьюри чемпионский пояс через 10 дней

Всемирная боксерская организация (WBO) через 10 дней готова отобрать у британца Тайсона Фьюри чемпионский титул, сообщает BBC.

Это случится, если Фьюри не найдет для WBO весомых причин, по которым пояс должен остаться у него. WBO недовольна тем, что Фьюри не участвует в боях, нарушает условия контракта и провалил допинг-тест на кокаин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что WBO не будет рассматривать вопрос лишения Фьюри титула чемпиона мира до 20 октября, когда состоится очередной конгресс организации.

В другой ведущей боксерская организации WBA, чемпионским поясом которой владеет Фьюри, ранее также заявили о намерении лишить британца титула.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри во второй раз отменил бой против Владимира Кличко, сославшись на проблемы со здоровьем. Позже стало известно о том, что британец провалил допинг-тест на кокаин. Фьюри не стал отрицать, что употреблял наркотики.