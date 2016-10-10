Фьюри заявил, что не боится 40-летнего Владимира Кличко

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в супертяжелом весе Тайсон Фьюри перенес бой с Владимиром Кличко не из-за того, что боится проиграть украинскому боксеру. Об этом британец заявил в интервью The Rolling Stone, сообщает Tribuna.com.

"Как я могу бояться? Мне 28 лет. Я верю, что я величайший из всех, кто когда-либо жил. Я переиграл Кличко в первый раз. Он не выиграл ни одного раунда. Он проиграл каждый раунд и не смог попасть ни одного удара. Почему я должен бояться его, 40-летнего мужчину?" – сказал Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри во второй раз отменил бой против Владимира Кличко, сославшись на проблемы со здоровьем.

Позже стало известно о том, что британец провалил допинг-тест на кокаин. Фьюри признал, что употреблял "много, очень много кокаина" и теперь WBO и WBA могут отобрать у него пояса, а боксер может быть дисквалифицирован на длительный срок.