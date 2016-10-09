Владимир Кличко почти договорился с британцем Джошуа о чемпионском бое

Бой в супертяжелом весе между Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (17-0, 17 КО) может состояться в декабре 2016 года. Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, сообщает BoxingScene.

"На следующей неделе мы ждем хороших новостей, которые взорвут ваш мозг. На данный момент Владимир Кличко - наш фаворит на бой. Мы вместе работаем, чтобы этот бой состоялся. Мы действительно хотим, чтобы это случилось. Пока что соглашения нет, но каждый этого хочет. Следующий бой должен быть: Энтони Джошуа - Владимир Кличко", - заявил Хирн.

Он также добавил, что назвал возможные даты боя. По его мнению, поединок между 26-летним британцем и 40-летним украинем реально организовать в декабре.

Читайте такжеШансы Владимира Кличко провести чемпионский бой с британцем Джошуа стали более реальными"Если соперником Джошуа будет Владимир Кличко, то бой может пройти в декабре. Мы хотим, чтобы он был построен в формате pay-per-view TV (с оплатой за просмотр события – УНИАН), с пресс-туром и пресс-конференцией. Потому бой может состояться 3, 10 или 17 декабря", - сказал промоутер.

Напомним, ранее Джошуа вел переговоры о бое с другими боксерами, но после того, как Тайсон Фьюри во второй раз отменил поединок против Владимира Кличко, Джошуа пожелал встретиться с украинцем.