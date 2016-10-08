WBO не лишит Фьюри чемпионского титула до 20 октября

Всемирная боксерская организация (WBO) не будет рассматривать вопрос лишения британца Тайсона Фьюри титула чемпиона мира до начала своего очередного конгресса, который стартует 20 октября, сообщает Boxing news.

Об этом во время чата с болельщиками сообщил известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль, который получил эту информацию непосредственно от представителей WBO.

Читайте такжеКличко: Фьюри тянет бокс в болото

Таким образом, задача организации боя Энтони Джошуа - Владимир Кличко очень усложняется, ведь промоутер Джошуа Эдди Хэрн заявил, что этот бой состоится только в том случае, если на кону в нем, кроме пояса IBF, будут все чемпионские пояса, которыми сейчас владеет Тайсон Фьюри.

Как сообщал УНИАН, Фьюри может лишиться всех своих титулов чемпиона мира из-за того, что дважды срывал бой-реванш с Владимиром Кличко. Британский боксер отказался от проведения боя-реванша 9 июля (из-за травмы) и 29 октября (из-за депрессии).

Фьюри выиграл титулы чемпиона мира у Кличко в бою в ноябре 2015 года по очкам - единогласным решением судей.