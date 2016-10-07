Фьюри после отмены боя с Кличко обратился к психологам

Чемпион мира в боксе по версиям WBO и WBA в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который дважды сорвал матч-реванш с Владимиром Кличко, начал посещать психолога. Как заявляет менеджмент боксера, британцу необходимо лечение, прежде чем он он вернется в ринг, сообщает Новое время со ссылкой на MSN и Press Association.

Накануне стало известно, что Фьюри провалил вторую допинг-пробу на кокаин. Отмечается, что следы кокаина были обнаружены в первой допинг-пробе, взятой 21 сентября, а теперь и во второй – от 22 сентября. При этом такой результат не является сенсационным, так как сам боксер признался, что за последние четыре месяца употребил "очень много кокаина".

Ранее также сообщалось, что британец может быть лишен всех своих поясов и боксерской лицензии.

3 октября 2016 года спустя три часа после слов о планах повесить перчатки на гвоздь чемпион мира по версиям WBO и WBA опроверг свое же заявление о завершении карьеры профессионального боксера, а также дал понять, что готов защищать свои пояса в матч-реванше с Владимиром Кличко.

Команда британца заявляла, что у Фьюри возникли проблемы со здоровьем. Сторона Кличко, в свою очередь, не поняла решения британца перенести бой. Спустя некоторое время стало известно, что Фьюри отменил реванш против Владимира Кличко из-за рецидивов депрессии.

Матч-реванш между Кличко и Фьюри должен был состояться 29 октября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, это уже второй отказ от боя-реванша Фьюри за последние четыре месяца. Первоначально бой-реванш был запланирован на 9 июля.

Украинец Владимр Кличко лишился всех своих титулов чемпиона мира, проиграв Фьюри в ноябре 2015 года по очкам, единогласным решением судей.