Кличко: Фьюри тянет бокс в болото

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко "прошелся" по действующему обладателю трех титулов в этом весе Тайсону Фьюри, с которым у украинца дважды сорвался бой, сообщает Sport Arena со ссылкой на немецкий Bild.

Практически каждый день мир бокса сотрясают новости о Тайсоне Фьюри, который участвует в допинг скандале, отменяет бои, страдает депрессией, пьет и употребляет кокаин. Многие комментировали действия британца, но его главный соперник Владимир Кличко долгое время хранил молчание. Наконец, украинец высказал свое мнение о происходящем с его оппонентом. Владимир был краток.

«Фьюри тащит бокс в болото», — сказал боксер журналистам издания Bild.

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Своим поведением Фьюри серьезно подставил Кличко, который в своем 40-летнем возрасте не боксировал уже почти год. Следующим соперником Владимира может стать Луис Ортис или Лукас Браун. В 2017-м же году украинец планирует провести большой бой против чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа.

Фьюри, тем временем, проходит курс восстановления, который поможет ему справиться с депрессией и вновь вернуться к тренировкам.

Как сообщал УНИАН, Кличко потерял титулы чемпиона мира в ноябре 2015 года, проиграв Тайсону Фьюри по очкам, единогласным решением судей. После этого матч-реванш назначался дважды и оба раза отменялся по вине Фьюри - летом нынешнего года из-за травмы британца, осенью из-за его "общего состояния", которое не позволяет проводить бои.

Позже Кличко заявил, что окончательно отказывается от проведения боя с Фьюри.