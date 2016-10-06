Чемпион мира в супертяжеловом весе по версиям WBA, WBO и IBO Тайсон Фьюри провалил второй допинг-тест на кокаин, сообщает ESPN.

Анализ мочи у 28-летнего боксера был взят Ассоциацией добровольного тестирования на допинг (VADA) 21 сентября. Проба А этого теста дала положительный результат на бензоилекгонин - один из основных метаболитов кокаина.

В пробе Фьюри, взятой 22 сентября, были обнаружены следы того же метаболита кокаина.

Издание отмечает, что это не стало сюрпризом, поскольку несколько дней назад Фьюри признался, что "употреблял много кокаина, очень много".

Напомним, Тайсон Фьюри должен был провести бой против Владимира Кличко 29 октября, но за несколько недель до поединка отменил его, сославшись на депрессию. Позже стало известно о том, что Фьюри употреблял кокаин.

Британский комитет по управлению боксом (BBBoC) намерен отобрать у Фьюри боксерскую лицензию. После этого британец, вероятно, лишится поясов чемпиона мира по всем версиям.