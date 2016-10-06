Скандальный экс-соперник Кличко собирается провести бой в конце года

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй (28-2-0, 26 КО) объявил дату своего следующего боя. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я в форме, здоров и собираюсь вернуться на ринг 10 декабря 2016 года. Имя моего соперника будет объявлено в ближайшее время. Вы будете счастливы", — сообщил 35-летний британец.

Ранее претендентом на бой с Хэем считался 44-летний американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО), но Хэй желал видеть у себя в соперниках более серьезных противников.

Напомним, в 2012 году Хэй проиграл Владимиру Кличко в чемпионском бою, который продлился все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей.

Перед боем с Кличко Хэй несколько раз отмечался эксцентричными поступками. В частности, на одну из пресс-конференций британец пришел в футболке с рисунком, где держал в руках отрубленные головы братьев Кличко.

После поражения от Кличко Дэвид Хэй провел еще три поединка, добыв победу нокаутом в каждом из них.