В Британии намерены отобрать у Фьюри боксерскую лицензию

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBO Тайсон Фьюри может потерять боксерскую лицензию, а с ней право легально выходить на ринг. Об этом в интервью ВВС заявил генеральный секретарь Британского комитета по управлению боксом (BBBoC) Роберт Смит.

BBBoC намерен поднять этот вопрос на очередном заседании, которое состоится 12 октября. Смит подчеркнул, что если Комитет примет соответствующее решение, боксерские организации будут вынуждены отобрать у Фьюри все пояса.

Причина возможного решения BBBoC - положительная допинг-проба на кокаин, которую ранее сдал Фьюри. Британский боксер сегодня подтвердил, что в последнее время употреблял кокаин в связи с обрушевшейся на него депрессией.

Также отмечается, что в 2010 году BBBoC уже отбирала боксерскую лицензию у Рикки Хаттона, который, как и Фьюри, попался на употреблении наркотиков.

Ранее Фьюри отказался от проведения боя-реванша с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября. В его команде заявили, что это связано с депрессией боксера.