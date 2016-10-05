Чемпион мира Усик подписал контракт с новым менеджером

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе, боксер K2 Promotions Ukraine Александр Усик (10-0, 9 КО) подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом, сообщает пресс-служба К2.

Среди подопечных Эгиса звезды мирового бокса: Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Сергей Ковалев и другие.

Как отмечается в сообщении, Александр Усик продолжит выступать под эгидой компании братьев Кличко «K2 Promotions Ukraine».

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«С гордостью хочу сообщить о том, что в список моих боксеров добавился отличный боксер и замечательный человек — Александр Усик», — написал Климас на своей страничке в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, три недели назад Усик стал обладателем титула Чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, одержав победу над поляком Кшиштофом Гловацки по очкам единогласным решение судей.