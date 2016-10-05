"Я должен провести вечность в аду": соперник Кличко Фьюри поразил неожиданным признанием

Об этом он рассказал в интервью журналу Rolling Stone.

"Я страдал от психического расстройства в течение многих лет, с мая я не тренировался... Я много пил целыми днями и употреблял кокаин", – отмечает британец, добавив, что кокаин - ничто по сравнению с нежеланием жить.

По его словам, у него было биполярное расстройство, маниакальная депрессия.

"Если бы я мог прервать свою жизнь - и я не был христианином - я бы сделал это за секунду. Я просто надеялся, что кто-то убьет меня раньше, чем это сделаю я. Я должен провести вечность в аду", – подытожил Фьюри.

Напомним, 3 октября боксер объявил в социальных сетях о том, что покидает бокс.

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Однако через несколько часов после своего заявления о завершении карьеры в боксе выступил с опровержением собственных слов.

Ранее Фьюри отказался от проведения боя-реванша с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября. В его команде заявили, что это связано с депрессией боксера.

Позже стало известно, что по результатам допинг-тестов Фьюри был уличен в употреблении кокаина. В результате этого появилась высокая вероятность того, что у британца отберут все титулы чемпиона мира, а он сам будет дисквалифицирован.

Стоит отметить, ранее Тайсон Фьюри неоднократно делал скандальные заявления иронического характера. В частности, британец, у которого есть жена и трое детей, называл себя гомосексуалистом.