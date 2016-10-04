Промоутер Фьюри считает, что британец опозорился перед боксерским миром

Отказ чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри проводить бой против Владимира Кличко является для него позором. Об этом в интервью Boxing News заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Телеканал Уоррена BoxNation должен был показать бой Фьюри против Кличко и последующие поединки британского боксера, но, по словам промоутера, Тайсон "ушел от возможности получить миллионы фунтов".

"Это все очень разочаровывает. BoxNation вложил миллионы фунтов в его бои и его карьеру. Очевидно, у Фьюри есть проблемы с психикой. Это позор для него, и я хочу, чтобы он понимал это. Когда вы общаетесь с ним, Тайсон говорит толково, но он как будто получил в руки кнопку самоуничтожения", - заявил Уоррен после вчерашнего заявления Фьюри об уходе из бокса.

"Он остался без миллионов, многих миллионов фунтов. Должны были состояться несколько больших боев, но Фьюри ушел от них, будучи лучшим среди всех соперников. Я думаю, он побил бы каждого из них", - считает Уоррен.

По мнению промоутера, только сам Фьюри виновен в своих проблемах. Кроме того, он упомянул, как Тайсон после допинг-скандала со своим участием выложил в социальную сеть Twitter фотографию Тони Монтаны с грудой кокаина, к которой прикрепил собственное лицо.

"В конце концов, мы все ответственны за наши собственные действия, а Тайсон сидит в твиттере и постит эти глупые фотографии, как на прошлых выходных. Это безумие", - сказал Уоррен.

Вскоре после записи интервью Фьюри опроверг свои слова об уходе из бокса, на что Уоррен ответил: "Я вообще этого не понимаю. У него крупные психические проблемы, и он не может драться. И если ты не можешь, то не дерись, но не нужно тратить чужое время".

Напомним, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко должен был состояться 29 октября, но британец отменил поединок. В команде Фьюри заявляли, что британец страдает от депрессии, но несколько дней назад стало известно, что в допинг-тесте боксера были найдены следы кокаина.

В ближайшее время Фьюри угрожает лишение всех чемпионских поясов и длительная дисквалификация.