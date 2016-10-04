Британский боксер Сондерс: Фьюри может не дожить до 30 лет, он очень плох

Тайсон Фьюри может не дожить 30 лет, если ему не помогут вернуть здоровье, сообщил давний друг спортсмена другой британский боксер непобежденный чемпион мира WBO Билли Джо Сондерс, сообщает Sky sports.

"Если публика его не поддержит, если он не получит необходимую помощь, это может изменить его жизнь и жизнь его семьи навсегда", - заявил Сондерс.

Читайте такжеФьюри провалил допинг-тест на кокаин

"Цыганская община его поддерживает, но нужна также поддержка прессы. Я не говорю, что он во всем прав, но нужна поддержка не в смысле “прав-неправ”, а просто что-то вроде “все будет хорошо, не волнуйся, выше голову”. Я разговаривал с Тайсоном - он очень подавлен и не настроен говорить ни с кем. Ментально он не здесь. Ему нужна помощь. Я знаю его хорошо - он сейчас в плохом состоянии. В очень плохом”, - подытожил британский боксер.

Как сообщал УНИАН, 28-летний чемпион мира в супертяжелом весе объявил о завершении спортивной карьеры в понедельник, но спустя несколько часов заявил, что он пошутил.

Фьюри не проводил боев с момента завоевания титула чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Он выиграл по очкам единогласным решением судей и отобрал титулы у украинца Владимира Кличко в Германии в ноябре 2015 года.

Запланированный бой-реванш срывался дважды - в июле и октябре 2016 года. Оба раза - по вине Фьюри.