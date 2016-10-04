Промоутерская компания братьев Кличко хочет подписать олимпийского чемпиона Рио

Промоутерская компания Виталия и Владимира Кличко K2 Promotions намерена подписать контракт с олимпийским чемпионом Рио-2016 Тони Йока из Франции, сообщает Вoxingscene.

Олимпийские чемпионы разных лет в супертяжелом весе Владимир Кличко (золото Атланты-1996) и Тони Йока (золото Рио-2016) на днях встретились в Париже. Целью встречи было обсуждение возможного перехода Йоки в профессионалы и подписание контракта с промоутерской компанией братьев Кличко.

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На данный момент на контрактах с К2 Promotions находятся три призера Олимпийских игр, помимо самого Владимира Кличко это также Александр Усик (золото Лондона-2012) и Геннадий Головкин (серебро Афин-2004), которые на данный момент являются чемпионами мира и в профессионалах.

24 летний француз Тони Йока также является чемпионом мира среди любителей 2015 года и бронзовым призером Первых Европейских игр Баку-2015.

Боксер выступает в супертяжелой весовой категории - свыше 91 кг.