Сумасшедший Фьюри передумал завершать карьеру боксера

Британский чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсон Фьюри спустя несколько часов после своего заявления об уходе из бокса выступлил с опровержением собственных слов. Об этом он написал в Twitter.

"Ха-ха-ха, вы думали, что сможете от меня избавиться так легко? Я собираюсь остаться. Я Величайший и всего лишь показал вам, что такое СМИ", — написал Фьюри.

Напомним, сегодня днем боксер объявил в социальных сетях об уходе из бокса.

Ранее Фьюри отказался от проведения боя-реванша с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября. В его команде заявили, что это связано с депрессией боксера.

Позже стало известно, что по результатам допинг-тестов Фьюри был уличен в употреблении кокаина. В результате этого, появилась высокая вероятность того, что у британца отберут все титулы чемпиона мира, а он сам будет дисквалифицирован.

Стоит отметить, ранее Тайсон Фьюри неоднократно делал скандальные заявления, которые носили иронический характер. В частности, британец, у которого есть жена и трое детей, называл себя гомосексуалистом.