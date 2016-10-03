После отказа драться с Кличко скандальный Фьюри объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсон Фьюри объявил на своей странице в Twitter об уходе из бокса.

"Бокс - это самая грустная вещь, в которой я когда-либо принимал участие, это просто дерьмо. Я самый великий и я завершаю карьеру. Поэтому идите к черту, хороших дней", - написал британец.

Напомним, ранее Фьюри отказался от проведения боя-реванша с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября. В его команде заявили, что это связано с депрессией боксера.

Позже стало известно, что по результатам допинг-тестов Фьюри был уличен в употреблении кокаина. В результате этого, появилась высокая вероятность того, что у британца отберут все титулы чемпиона мира.

Стоит отметить, ранее Тайсон Фьюри неоднократно делал скандальные заявления, которые носили иронический характер. В частности, британец, у которого есть жена и трое детей, называл себя гомосексуалистом.