Шансы Владимира Кличко провести чемпионский бой с британцем Джошуа стали более реальными

Промоутер чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа Эдди Херн заявил, что для его клиента бой против украинца Владимира Кличко является приоритетом. Об этом сообщает boxingnews.com.ua, ссылаясь на интервью Херна телеканалу Sky Sports.

“Я бы оценил вероятность проведения этого боя [против Владимира Кличко] процентов в 60. Кличко хочет этого боя, и Джошуа тоже его хочет, а это всегда хороший знак. Для Кличко деньги не всегда все решают — здесь дело принципа. Он заработал кучу денег, и какие-то полмиллиона долларов не имеют для него особого значения, но для него важны некоторые пункты контракта, учитывая, что ему предстоит драться не на своей территории", - объяснил Херн.

"Наш же приоритет на данный момент — бой с Кличко за все титулы. Но нам сначала нужно договориться, а уже потом идти к организациям с просьбой санкционировать такой бой за титул чемпиона мира. Думаю, они с радостью согласятся”, — добавил промоутер.

Напомним, Владимир Кличко должен был 29 октября провести бой-реванш за звание чемпиона мира Тайсона Фьюри, однако британец перенес этот поединок по некоторым медицинским причинам. Позже стало известно о том, что в допинг-тесте Фьюри были обнаружены следы кокаина - таким образом, существует высокая вероятность того, что у британца заберут пояса чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBO.