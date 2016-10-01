Фьюри может избежать наказания за употребление кокаина

Чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри не будет лишен поясов за употребление кокаина, поскольку Всемирное антидопинговое агентство не считает его запрещенным препаратом, если наркотик не принимался в период между соревнованиями, сообщает Sport Arena со ссылкой на The Guardian.

Ранее сообщалось что спортсмен может получить долгосрочную квалификацию, в связи с тем, что попался на применении наркотика.

Впрочем, даже если Фьюри избежит наказания за употребление кокаина, у боксерских организаций достаточно причин для лишения британца чемпионских поясов. Фьюри так и не предоставил WBA и WBO медицинские доказательства своих болезней – организации намерены в ближайшее время отреагировать на поведение чемпиона мира, который в лучшем для себя случае будет объявлен «чемпионом в отпуске».

По-прежнему неизвестна окончательная позиция Британского антидопингового агентства. В начале 2015 года в пробе Фьюри обнаружили анаболический стероид нандролон, что не помешало британцу в ноябре выйти на ринг и сенсационно победить Владимира Кличко.

Как сообщал УНИАН, Тайсон Фьюри стал чемпионом мира, выиграв у Кличко по очкам, единогласным решением судей. Бой-реванш Фьюри-Кличко срывался дважды, летом и осенью 2016 года.