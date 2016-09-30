Фьюри провалил допинг-тест на кокаин

23:24, 30 сентября 2016
Бокс
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Чемпион мира по боксу снова попал в неприятную ситуацию.

У чемпиона мира произошел рецедив депрессии / boxingnewsonline.net

Тайсон Фьюри близок к потере своих чемпионских поясов - WBA, WBO и IBO. Кроме того, что боксер страдает от депрессии, стало известно, что в этом месяце он снова провалил допинг-тест, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на Daily Mail.

Действующий чемпион сдал положительный тест на кокаин.

В августе Фьюри уже дисквалифицировали за допинг. В его крови нашли анаболический стероид нандролон. Однако "бан" быстро сняли - из-за протеста команды боксера. Он должен был провести бой-реванш с Владимиром Кличко.

А 24-го сентября бой снова было отменен. Официальной причиной называли травму, но стало известно, что у Тайсона психологические проблемы. Судьбу поясов будут решать боксерские организации.

Как сообщал УНИАН, Фьюри отобрал у Кличко его титулы в ноябре 2015 года. Их бой-реванш дважды было перенесен. Если боксерские организации дадут Тайсону время на восстановление здоровья, то будет санкционирован бой за вакантный титул чемпиона мира. Также британца могут лишить всех титулов.

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