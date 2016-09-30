Бой Кличко - Браун будет санкционирован WBA как бой за титул чемпиона мира

Президент WBA Гильберта Мендоса заявил, что при определенных обстоятельствах вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе будет разыгран в поединке украинца Владимира Кличко и австралийца Лукаса Брауна сообщает Boxing news со ссылкой на ESPN Deportes.

Это произойдет в том случае, если действующий чемпион мира по версии этой организации британец Тайсон Фьюри будет переведен в статус "чемпиона в отпуске" из-за невозможности защищать свой титул из-за болезни,

Ранее появлялась информация, что именно Лукас Браун может стать соперником Владимира Кличко в его поединке 10 декабря в Гамбурге.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко потерял титулы чемпиона мира по боксу, проиграв Тайсонц Фьюри единогласным решением судей в ноябре 2015 года. Реванш Фьюри Кличко два раза откладывался по вине Фьюри - из-за повреждения ноги и из-за проблем с психологическим состоянием.