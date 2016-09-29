Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO Тайсон Фьюри не выйдет на боксерский ринг в 2016 году. Об этом в интервью Baylor IC TV Boxing рассказал тренер и дядя боксера Питер Фьюри, сообщает BoxingScene.com.

"Наш приоритет, чтобы Тайсон был счастлив на 100 процентов - в таком состоянии этот парень опасен. Я не хочу, чтобы он выходил на ринг, пока не буду уверен на 100 процентов, что он стал прежним - психологически и физически. Пока это не случилось, лучшее место для него - домашний отдых", - сказал Питер Фьюри.

"Возвращение на ринг? Конечно, это не случится в этом году. Вероятно, это произойдет в начале следующего года", - добавил родственник боксера.

Напомним, ранее Фьюри второй раз перенес бой с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября. У британца есть несколько дней, чтобы обосновать медицинские причины переноса поединка. Если ему не удастся это сделать, WBA, WBO и IBO могут отобрать у него титулы.

По словам представителей команды Фьюри, боксер переживает депрессию в связи с потоком ненависти, который на него обрушился после того, как он стал чемпионом мира.