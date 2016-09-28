Команды Кличко и Джошуа близки к достижению договоренности о бое

Команды экс-чемпиона мира украинского супертяжеловеса Владимира Кличко и чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа близки к договоренности о бое, сообщает Klitschko-brothers.com со ссылкой на менеджера Кличко немецкого специалиста Бернда Бенте.

"Я согласовал с промоутером Джошуа Эдди Хэрном все вопросы финансового плана. Теперь все зависит от мировых боксерских организаций, но мы бы хотели, чтобы этот бой состоялся", — приводит слова Бенте BoxingScene.

Напомним, 29 октября в Манчестере должен был состояться матч-реванш Кличко — Фьюри, однако скандальный британец сорвал бой. Команда Фьюри заявила, что он "с медицинской точки зрения непригоден для проведения поединков".

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Что касается Джошуа, то у него был запланирован бой на 26 ноября так же в Манчестере, однако соперник до сих пор не назван. Предполагалось, что им станет обязательный претендент по версии IBF Джозеф Паркер, которому 1 октября еще предстоит провести поединок с экс-украинцем Александром Димитренко.

На данный момент, команды Кличко и Джошуа ожидают решения мировых боксерских организаций относительно титулов, которые сейчас принадлежат Тайсону Фьюри, но могут быть отобраны у скандального британца из-за очередного срыва боя и продолжительного простоя.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что команда Владимира Кличко зарезервировала арену в Гамбурге на 10 декабря.