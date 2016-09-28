Ломаченко в ноябре проведет свою первую защиту титула

Команда "Суперваси" уже подписала контракт на поединок с Николасом Уолтерсом из Ямайки, сообщает ТСН.

Встреча боксеров состоится 26 ноября в Лас-Вегасе.

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Ломаченко (6-1, 4 КО) проведет свою первую защиту титула, который он завоевал в июне, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса.

Ранее УНИАН сообщал, что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что практически гарантированно поднимется в легкий вес.

Напомним, Василий Ломаченко провел на профессиональном ринге семь боев, шесть из которых выиграл. До этого он стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв золотые медали в Пекине-2008 и Лондоне-2012.