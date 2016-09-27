Соперником Кличко в следующем бою может стать австралиец Браун

Следующим соперником экс-чемпиона мира по боксу украинского супертяжеловеса Владимира Кличко может стать не знающий горечи поражений на профессиональном ринге австралийский боксер Лукас Браун (24-0, 21 КО), сообщает Братство Кличко.

"Большой Папочка" 5 марта нынешнего года в Грозном победил Руслана Чагаева и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, но в мае был лишен титула из-за положительной допинг-пробы на кленбутерол. Сам австралиец категорически отрицает применение допинга и подчеркивал, что именно его команда настаивала на тестировании VADA (ассоциация по добровольному тестированию на допинг).

Лукас Браун готов выйти на бой с Кличко 10 декабря. Именно на эту дату команда Кличко зарезервировала арену в Гамбурге.

Читайте такжеУ Тайсона Фьюри после переноса боя с Кличко могут отобрать чемпионские пояса

29 октября в Манчестере должен был состояться матч-реванш между Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри. В минувшие выходные команда британца сообщила, что он не сможет выйти на бой из-за проблем со здоровьем. В настоящий момент боксерскими организациями рассматривается судьба чемпионских поясов, которые должны были стоять на кону в этом поединке.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация о том, что вероятным противником украинца в бою 10 декабря будет чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа. Однако, накануне стало известно, что приоритетным для Джошуа является вариант проведения боя с обязательным претендентом на титул IBF Джозефом Паркером. Этот бой может состояться 26 ноября при условии, что Паркер одолеет украинца Александра Димитренко в бою 1 октября.