У Тайсона Фьюри после переноса боя с Кличко могут отобрать чемпионские пояса

У британского боксера Тайсона Фьюри могут отобрать чемпионские пояса после того, как он во второй раз перенес бой-реванш с украинцем Владмиром Кличко.

Такую вероятность признал президент WBA Жилберто Мендоса, сообщает worldboxingnews.net.

"Вероятность, что Тайсон Фьюри может быть лишен титула, существует, но у нас еще не было официального общения с [промоутерской компанией Фьюри] Hennesy Sport по поводу его медицинских показаний", - сказал Мендоса.

Также существует вероятность, что британца могут лишить чемпионского пояса WBO, но в этой организации еще не выражали свою точку зрения по данному поводу.

Напомним, несколько дней назад Тайсон Фьюри во второй раз перенес бой-реванш с Владимиром Кличко. Утверждается, что причина такого решения - депрессия, которая одолевает британца.

Также сообщалось, что ранее Фьюри отказывался проходить допинг-тесты. В течение последних недель боксера несколько раз посещали представители Британского антидопингового агентства (UKAD), но каждый раз Фьюри отвечал: "Идите к черту".