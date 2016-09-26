Менеджер Владимира Кличко начал переговоры о проведении боя с Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко может до конца года провести бой против чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа. Об этом сообщает Boxingscene.

После того, как британский чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсон Фьюри во второй раз перенес бой против Кличко, промоутеры украинца начали искать ему других соперников для боя.

Эдди Хирн, который является менеджером Джошуа, признался, что начал диалог с Берндом Бенте - представителем Кличко.

"Прошлой ночью я связался с Берндом [Бенте] и протянул ему руку. Если есть возможность провести бой [Энтони] Джошуа и [Владимира] Кличко, то мы готовы над этим работать", — заявил промоутер.

Ранее издание Bild сообщало, что Владимир Кличко забронировал арену в Гамбурге на 10 декабря, а Джошуа выражал готовность встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира.

Напомним, 26-летний британец Энтони Джошуа стал чемпионом мира по версии IBF в апреле 2016 года и успел провести одну защиту титула.